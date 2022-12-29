Тверьстат: объёмы промышленного производства Тверской области сократились на 3,3%

О динамике в промышленном производстве региона рассказал Тверьстат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистику динамики промышленного производства в Тверской области по данным на ноябрь 2022 года опубликовал Тверьстат.

Согласно представленным данным, объёмы промышленного производства в ноябре 2022 года сократились (по сравнению с ноябрём 2021 года) на 3,3%, а по сравнению с октябрём 2022 года – на 0,5%.

В целом за одиннадцать месяцев 2022 года промышленное производство уменьшилось на 3,3% по сравнению с январём-ноябрём 2021 года.

Рост объёмов производства в сравнении с ноябрём 2021 года показали только предприятия обрабатывающих производств (+2,7%).

Снижение произошло в энергетическом секторе (-18,9%), в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (-13,7%) и в добыче полезных ископаемых (-2,4%).