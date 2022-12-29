В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Леонидом Поповым

В Калининском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Леонидом Поповым Фото: администрация Калининского района

28 декабря в деревне Митенево Верхневолжского сельского поселения Калининского района простились военнослужащим Леонидом Поповым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Калининского района.

На траурном митинге присутствовали заместитель главы администрации Калининского района Надежда Леонтьева, заместитель председателя правительства Тверской области Евгений Морозов и помощник военного комиссара Тверской области по военно-патриотической работе Андрей Балябин.

Леонид Сергеевич родился 7 декабря 1987 года. Закончил 9 классов Пушкинской школы. В 2022 году подписал контракт и принимал участие в боевых военных действиях на Украине в составе штурмовой бригады ЧВК "Вагнер".

Погиб под Артемовском 8 декабря 2022 года. Посмертно награжден медалью "За Отвагу".