Инспекторы ГИБДД задержали автоугонщика на Волоколамском проспекте в Твери

Инспекторы задержали автоугонщика на Волоколамском проспекте в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Виталий Михайлов

Днем, 29 декабря, в микрорайоне "Южный" с улицы Королева в Твери был угнан автомобиль "Форд Фокус" серебристого цвета. Ориентировка на автомобиль была направлена патрульным службам и объявлен план "Перехват".

Находясь на маршруте патрулирования, один из экипажей ДПС заметил похожий по описанию автомобиль на Волоколамском проспекте, у дома №19.

- Машину остановили. Водитель попытался заблокироваться в салоне, но у него не получилось, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - В результате угонщик и автомобиль были доставлены в Московский отдел полиции Твери для дальнейшей проверки.