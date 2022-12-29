В Тверской области инвалида не обеспечили лекарством

Уголовное дело возбудил Следственный комитет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело о необеспечении необходимым лекарственным препаратом жителя-инвалида Торопецкого района (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, мужчина 1960 года рождения наблюдается в Торопецкой ЦРБ и ОКБ Твери. Для лечения ему назначен лекарственный препарат. Заявка направлена областной минздрав, выписан рецепт на покупку его за счет бюджета области.

До настоящего времени лекарственный препарат для обеспечения мужчины не поступил. Прокуратура Тороцецкого района обратилась в суд с исковым заявлением к медучреждению и органу власти. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, но лекарство не доставили.

- В рамках расследования будут исследованы обстоятельства обеспечения гражданина лекарственными препаратами и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц учреждений здравоохранения и контролирующих органов, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.