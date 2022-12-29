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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:57

В школах Твери начались зимние каникулы

Учащимся напомнили о правилах безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В тверских школах начались зимние каникулы Фото: администрация Твери

В тверских школах начались зимние каникулы Фото: администрация Твери

С 29 декабря в школах Твери начались зимние каникулы. В этом году они проходят под девизом "Зимние! Волшебные! Безопасные! Мои". С учениками и родителями проведены инструктажи по безопасности и разработаны специальные памятки.

Для детей подготовлена развлекательная программа. В учреждениях культуры, досуга и молодежной политики, филиалах муниципальной библиотечной системы в течение каникул будут проходить праздничные концерты, театрализованные представления, познавательно-игровые программы, мультпоказы, мастер-классы по изготовлению сувениров, викторины и познавательные часы. Действует Пушкинская карта.

Администрация города призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.