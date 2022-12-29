В период новогодних праздников в Тверской области усилены меры безопасности

В Тверской области усилены меры безопасности на новогодние праздники Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В период новогодних праздников личный состав УМВД России по Тверской области будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории региона запланировано 98 праздничных мероприятий, в том числе 80 ёлок и 18 концертных программ. Предполагаемое количество участников новогодних гуляний – более 233 тысяч человек.

- Для охраны правопорядка на эти объекты заступят порядка 500 сотрудников полиции, около 60 сотрудников Росгвардии и 120 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы будут приближены к местам традиционного отдыха граждан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, пройдут более чем в 150 церквях и храмах. Ожидаемое количество участников - более 15 тысяч человек. Меры безопасности также будут усилены.