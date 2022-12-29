В программу капремонта в Тверской области в 2023-2025 годах включено свыше 820 домов

В областном правительстве утверждён краткосрочный план реализации программы по проведению капремонта в многоквартирных домах в 2023-2025 годах. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

29 декабря на заседании областного правительства утверждён краткосрочный план реализации программы по проведению капремонта в многоквартирных домах в 2023-2025 годах. В нее включено 823 жилых домов в 39 муниципалитетах Верхневолжья.

- Программа должна строиться с учётом опыта работы, пожеланий наших граждан, системы взаимоотношений бизнеса и власти - это открытость, доступность, поддержка среднего и малого бизнеса. Важно максимальное вовлечение наших предпринимателей в участие в конкурентных процедурах для работы на объектах, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Наибольшее количество домов отремонтируют в Твери, Конаковском районе, Вышневолоцком, Кашинском, Ржевском округах. Суммарный бюджет краткосрочного плана составляет 3,7 млрд рублей.

333 дома включаются в план впервые, предполагается проведение 400 видов работ, в том числе ремонт крыш в 217 домах, фасадов в 51 доме, внутридомовых инженерных сетей в 119 домах, лифтовое оборудование заменят в 13 домах.

- В 2022 году работы по региональной программе проведены в 235 многоквартирных домах. В следующем году также будут завершены ремонты ещё в 491 многоквартирном доме предыдущего краткосрочного плана, - сообщила пресс-служба областного правительства.