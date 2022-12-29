В Тверской области в ближайшие пять лет запланировано отремонтировать свыше 600 км дорог

В регионе в этом году было отремонтировано около 190 км муниципальных трасс. Фото: ПТО

29 декабря губернатор Игорь Руденя провел последнее в этом году заседание правительства региона. Основным вопросом в повестке дня стало рассмотрение проекта программы дорожных работ на пять лет вперед.

Однако вначале губернатор подвел итоги уходящего года и поставил задачи на 2023-й.

- 2022 год показал, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономика нашей страны работает устойчиво, Вооруженные Силы последовательно решают поставленные задачи. Каждый из вас, в свою очередь, выполняет серьезные государственные задачи, связанные с обеспечением работы промышленности, сельского хозяйства, социальной, строительной, дорожной сфер Верхневолжья. Чтобы мы могли активно помогать Вооруженным Силам, не снижать темпов развития региона, - сказал Игорь Руденя.

Последнее в этом году заседание областного правительства состоялось 29 декабря. Фото: ПТО

Наш регион - единственный в ЦФО, где принимается программа дорожных работ сразу на пять лет вперед.

Губернатор напомнил, что с 2016 года до 2023-го в Верхневолжье отремонтировано более 900 км местных дорог.

В 2023-2027 годах согласно проекту программы запланировано отремонтировать свыше 600 км муниципальных автотрасс.

Ключевая задача - своевременно доводить денежные средства до территорий и оказывать им поддержку при заключении контрактов, – отметил Игорь Руденя.

Впервые в программу включены, как отдельные направления, ремонты дорожной сети и дворовых территорий в городах воинской доблести Белом и Зубцове (всего около 17 км), а также в городе трудовой доблести Бологое (более 14 км).

Кроме того, за два года отремонтировать около 15 км уличных дорог в Торопце в связи с предстоящим 950-летием его первого летописного упоминания.

В Твери дорожные работы ведутся по нацпроекту и в рамках реализации закона о статусе города воинской славы. В 2020-м, 2021-м, 2022-м в областной столице дорожные работы охватывали примерно по 60 км ежегодно. До 2024-го планируется привести в порядок еще около 60 км улично-дорожной сети города.

Помимо дорог и улиц в пятилетнюю программу включены работы на дворовых территориях многоквартирных домов – всего это свыше 200 дворов. Кроме того, продолжится ремонт тротуаров и мостов в районах и округах Верхневолжья.