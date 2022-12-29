В Тверской области в праздничные дни усилят меры безопасности

Губернатор в преддверии Нового года провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Фото: ПТО

29 декабря губернатор Игорь Руденя провёл расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тверской области. Оно было посвящено обеспечению комплексной безопасности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в регионе в новогодние праздничные дни.

- Наша задача - обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных и ключевых систем управления нашим регионом. В Тверской области продолжает действовать введённый в соответствии с Указом Президента Российской Федерации режим повышенной готовности. В этой связи мы усиливаем меры по укреплению правопорядка, охране и антитеррористической защищённости критически важных объектов, в первую очередь, энергетики, транспорта, связи и коммунального хозяйства, социальной сферы, - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона отметил: самое пристальное внимание нужно уделить обеспечению безопасности в местах, где много людей, а также в соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан.

В период новогодних каникул в 40 муниципалитетах региона состоится свыше 200 праздничных мероприятий. Также в ночь с 6 на 7 января в храмах пройдут Рождественские богослужения.

Глава региона поручил в новогоднюю ночь на площадках гуляний и в храмах в праздник Рождества Христова организовать дежурство нарядов полиции и медиков.

Для надёжной работы общественного транспорта, "дорожников", систем теплоснабжения и электроэнергетики будет организовано дежурство ремонтных бригад в каждом муниципалитете.

Также должны быть организованы дежурства медицинских бригад в больницах, создан запас необходимый медикаментов.

Игорь Руденя подчеркнул, что под особый контроль соцслужбами будут взяты вопросы профилактики несчастных случаев с детьми, прежде всего, из неблагоприятных семей.

Сотрудники МЧС России по Тверской области проводят рейды и проверяют исправность пожарных извещателей в домах многодетных семей.

Главой региона дано поручение уделить пристальное внимание соблюдению требований пожарной безопасности в соцучреждениях.

Экстренные телефоны и график работы дежурных служб в новогодние праздники смотрите по ссылке далее.

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