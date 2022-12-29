В Тверской области у пенсионерки украли 269 000 рублей

Подозреваемого в краже задержали Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 80-летняя жительница села Лесное с заявлением о краже денег. У женщины из квартиры пропали 269000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска осмотрели помещение, опросили соседей и возможных свидетелей.

Выяснилось, что к пенсионерке приходил знакомый молодой человек, чтобы помочь по хозяйству. После ухода гостя она обнаружила открытый в спальне сейф и пропажу сбережений.

Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель Лесного.

Фигурант задержан и сознался в содеянном. Часть денег он смог вернуть.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его аресте.