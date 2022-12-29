В Тверской области 101 год исполнился труженице тыла Анне Егоровой

101 год исполнился труженице тыла Анне Егоровой Фото: ПТО

29 декабря 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Анне Ивановне Егоровой. Со знаменательной датой труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В Тверской области гордятся своими героями, которые отстояли родную страну, подарили нам мир и свободное будущее. Благодарим Вас за доблесть и трудолюбие, преданность Отечеству, - отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Анна Ивановна родилась в деревне Городище Торопецкого района. Сейчас проживает в селе Марьино Торжокского района.

С 1939 года Анна Ивановна работала в Торопецком отделении связи почтальоном, свою работу не прекращала во время Великой Отечественной войны.

Ветеран награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медалью Жукова.

Анна Ивановна воспитала 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков.