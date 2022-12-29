Игорь Руденя ответит на актуальные для Тверской области вопросы в прямом эфире

Губернатор вновь ответит на вопросы в прямом эфире.
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29 декабря в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.
Планируется, что глава региона расскажет об итогах уходящего года и планах на 2023-й.
- Также среди предполагаемых тем - реализация программы по газификации территорий региона, расширение экскурсионных программ для школьников, подготовка к поведению мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и знаменательным событиям Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства.
Прямой эфир можно будет посмотреть в интернете по ссылке далее.