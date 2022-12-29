Игорь Руденя ответит на актуальные для Тверской области вопросы в прямом эфире

Губернатор вновь ответит на вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

29 декабря в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что глава региона расскажет об итогах уходящего года и планах на 2023-й.

- Также среди предполагаемых тем - реализация программы по газификации территорий региона, расширение экскурсионных программ для школьников, подготовка к поведению мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и знаменательным событиям Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства.

Прямой эфир можно будет посмотреть в интернете по ссылке далее.