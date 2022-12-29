Житель Тверской области осужден за обстрел остановки из пневматического пистолета

Жителя Тверской области отправили в колонию за хулиганство Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жителя Тверской области осудили за хулиганство, совершенное с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 13 июня 2022 года на улице Ленина города Белый мужчина обстрелял автобусную остановку из пневматического пистолета. В тот момент три человека ждали автобуса. Они не пострадали.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.