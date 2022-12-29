В Твери взяли под арест подростков, жестоко убивших бездомного

Подозреваемых взяли под арест Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком убийстве бездомного.

Преступление было совершено 25 декабря 2022 года в Твери. В коридоре общежития на улице Ржевской двое 15-летних подростков до смерти забили мужчину без определенного места жительства.

По очереди подростки били потерпевшего бейсбольной битой и снимали происходящее на камеру мобильного телефона. В результате множественных телесных повреждений мужчина, 1961 года рождения, скончался на месте происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантов меру пресечения. Они заключены под стражу.

Ведется следствие.