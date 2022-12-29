Губернатор подвел итоги года в Тверской области на встрече с общественностью

На встрече в филармонии. Фото: ПТО

28 декабря в Тверской областной филармонии состоялась предновогодняя встреча губернатора Игоря Рудени с представителями гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Почетными гостями встречи стали фронтовики и ветераны, Герои Социалистического труда, Почетные граждане Тверской области, военнослужащие-участники специальной военной операции, члены семей мобилизованных жителей.

- 2022 год вошел в историю, как рубеж новой эпохи. Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин подчеркнул, что главная цель нашей страны – объединение русского народа, защита интересов государства и его граждан. Наше единство, безоговорочная поддержка главы государства, – это залог уверенности в том, что победа будет за нами, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: в сложившихся экономических условиях в Верхневолжье продолжают работу практически все ключевые предприятия, а а также открываются новые. К примеру, ООО «ПК Аквариус» создает завод по производству компьютерной техники и IT-решений под Тверью.

По словам главы региона, прошедший год также отмечен увеличением рабочих мест, объемов жилищного строительства и ремонта дорог, продолжением работы по газификации муниципалитетов.

Игорь Руденя подчеркнул: по-прежнему в регионе растет количество многодетных семей, детей дошкольного и школьного возраста. Открываются новые детские сады, строятся школы и учреждения здравоохранения.

Глава региона среди приоритетов 2023 года назвал создание новых инвестплощадок и предприятий, открытие поликлиник и детсадов, реализацию крупных проектов в дорожной и транспортной сфере, коммунальном и газовом хозяйстве.

Игорь Руденя в ходе выступления поблагодарил участвующих в СВО военнослужащих из Тверской области, их матерей, жен и детей, а также жителей региона, которые приняли участие в поддержке мобилизованных.

Отдельно губернатор поблагодарил руководителей и коллективы предприятий, наладивших выпуск продукции для армии страны.

После официальных выступлений в филармонии устроили концерт.