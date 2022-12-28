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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:11

В Тверской области 101 год исполнился участнику Великой Отечественной войны

Фронтовика поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Фёдор Иванович Крылов.

Фёдор Иванович Крылов.

Фото: ПТО

28 декабря 101 год исполнился участнику Великой Отечественной войны, жителю города Конаково Фёдору Ивановичу Крылову. С днем рождения фронтовика-долгожителя поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы доблестно сражались за наше Отечество, внесли свой вклад в Великую Победу 1945 года, добытую мужеством и героизмом поколения ветеранов. Фронтовые подвиги, достойный труд в отрасли энергетики в мирное время снискали Вам заслуженные почет и уважение на тверской земле, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

В начале войны Фёдор Иванович воевал под Харьковом. В 1942 году был направлен на службу в передвижной танковый ремонтный завод Первого Украинского фронта. Победу встретил в Берлине. После войны продолжил службу в Бреслау в Польше, демобилизован в 1947 году.

В 1949-1963 годах Фёдор Иванович участвовал в строительстве Приднепровской ГРЭС. Затем переехал в Верхневолжье. Работал мастером строительной группы Калининэнергоремонт, электрослесарем Конаковской ГРЭС.

Фёдор Иванович Крылов награжден Орденом Отечественной войны, Орденом Октябрьской революции, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.».