В Тверском перинатальном центре новорожденным малышам на выписку подарили новогодние колпачки

Для малышей на выписку подготовили новогодние наряды Фото: vk.com/perinatalniicentr

Областной клинический перинатальный центр им. Е. М. Бакуниной подготовил подарок для новорожденных малышей и их родителей.

Для создания на выписке новогоднего настроения на средства центра были закуплены для малышей пеленки с новогодней тематикой. Об этом рассказала администрация центра в соцсети.

- Наши друзья "Клуб 28 петель" (26 фей и волшебник) связали за неделю 105 новогодних шапочек-колпачков в подарок для малюток, которые будут выписываться в новогодние праздники, - написано в посте.

Перинатальный центр выражает глубокую благодарность феечкам и волшебнику за такой прекрасный подарок.