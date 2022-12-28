У Кремлёвской стены почтили память командующего Калининским фронтом маршала Конева

У некрополя Кремлевской стены на Красной площади состоялась церемония возложения венков. Фото: Телеграм-канал Министерства обороны РФ

28 декабря, в честь 125-летия со дня рождения выдающегося полководца, дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Ивана Конева, у некрополя Кремлевской стены на Красной площади состоялась церемония возложения венков и цветов к урне с его прахом.

Как сообщает Министерство обороны РФ, главными участниками мероприятия стали прямые потомки маршала Конева – дочь Наталья и внучка Елена. Всего же к кремлёвской стене пришли почтить память Ивана Конева около 60 человек.

Имя Ивана Конева навсегда связано с Тверью. В октябре 1941 года его назначили командующим Калининским фронтом. Под командованием Конева (тогда - генерал-полковника) в результате ожесточённых боёв с противником Калинин был освобождён 16 декабря 1941 года.

Об улице имени Ивана Конева и других улицах Твери, названных в честь его освободителей, читайте на нашем сайте.