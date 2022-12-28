В Тверской области подвели итоги программы по уничтожению борщевика в 2022 году

Борьба с борщевиком ведется на землях лесного фонда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области продолжается реализация региональной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тверской области". Документ был принят в марте 2022 года.

Мероприятия по борьбе с борщевиком проводятся на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов. Выявлены участки леса с произрастанием борщевика Сосновского на общей площади 74,2 га, в том числе на площадях с посадками молодняка.

- По состоянию на 28 декабря 2022 года удаление борщевика произведено на территории лесного фонда Торжокского, Вышневолоцкого, Осташковского городских округов, Весьегонского, Пеновского, Селижаровского муниципальных округов, Калязинского района общей площадью 16,1 га, - сообщает Минлес Тверской области.

Весной 2023 года мероприятия по ликвидации борщевика будут продолжены на площади 58,1 га.