Игорь Руденя поставил перед главами муниципалитетов Тверской области задачи на 2023 год

Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов. Фото: ПТО

28 декабря губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов региона. Были подведены итоги работы в 2022-м и определены приоритетные задачи на 2023 год.

- 2022 год был непростым для всей нашей страны, для каждого её региона и каждого муниципалитета. Жители Тверской области проявили сплочённость, преданность своей стране и решимость сделать всё для защиты нашей Родины. Органы власти, коллективы предприятий, организаций и учреждений работали профессионально, с полной отдачей. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наш регион вместе со всей страной производит промышленную продукцию, занимается стройкой, дорожным строительством, развивает образование, медицину. В Верхневолжье реализуются масштабные проекты в экономике, инфраструктуре и социальной сфере, - отметил Игорь Руденя.

В регионе в 2022-м была продолжена работа по всем актуальным напрвлениям: газификации, ремонту и строительству дорог и мостов, больниц и поликлиник, детсадов и школ, учреждений культуры и спорта, благоустройству и модернизации коммунальной инфраструктуры. Увеличилось количество инвестпроектов.

Отдельно губернатор отметил, что Тверская область в соответствии с Указом Президента РФ выполнила поставленные задачи по частичной мобилизации. Предприятия Верхневолжья увеличивают выпуск продукции, востребованной для нужд военнослужащих РФ. Разработан и реализуется комплекс мер по поддержке семей участников СВО.

Игорь Руденя подчеркнул: ключевыми задачами на 2023 год является укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности, опережающее развитие инфраструктуры, поддержка семей с детьми.

Главой региона поставлены задачи по своевременному вводу в эксплуатацию всех запланированных объектов газификации, социальной, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.