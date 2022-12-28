В Твери монтируют новые остановки Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

В Твери начали устанавливать остановочные павильоны на остановках общественного транспорта.

На новой остановке "Автовокзал" 28 декабря появился остановочный павильон. Как сообщает паблик "Увидено в Твери (Тверской области)" монтаж конструкции начали накануне. Остановка пока не готова и огорожена сигнальной лентой.

Напомним, что ранее прокуратура провела проверку и выявила нарушения. Суд обязал администрацию оснастить остановки в центре города и Пролетарском районе павильонами, навесами, установить лавочки и урны.