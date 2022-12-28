Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсии в праздничные дни Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Твери на экскурсии в праздничные дни.

Опубликован режим работ филиалов.

Тверской императорский дворец:31 декабря открыт с 11:00 до 15:00; оранжерея с 11:30 до 14:30, касса - до 14:00;

1 января - выходной день;

2-5, 7-8 января дворец открыт с 11:00 до 18:00, оранжерея - с 11:30 до 17:30, касса - до 17:00;

6 января дворец открыт с 11:00 до 19:00, оранжерея - с 11:30 до 18:30, касса - до 18:00;

13-14 января дворец открыт с 11:00 до 18:00, оранжерея - с 11:30 до 17:30, касса - до 17:00;

9-12, 15-19 января - выходные дни для дворца и оранжереи.

Дворцовый сад 2-8 января открыт с 11:00 до 17:00, касса - до 16:00; с 9 января сад временно прекращает прием посетителей.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Музей Владимира Серова в поселке Эммаусс, музей Валентина Серова в Домотканово, Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К. Бялыницкого-Бирули:

31 декабря работают с 10:00 до 15:00 (касса до 14:00);

1 января - посещение по предварительной записи;

2-8 января - с 10:00 до 18:00, касса - до 17:00;

с 9 января филиалы работают в обычном режиме, в понедельник и вторник прием экскурсионных групп по предварительной записи.

Справки по тел.: (4822) 37-84-32 (Музей Владимира Серова), 8-903-034-33-11 (Музей Валентина Серова), 8-915-724-87-16 (Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули).

Галерея пейзажа им. Е.И. Зверькова:

31 декабря галерея открыта с 11:00 до 15:00; касса - до 14.00;

1 января - выходной день;

2-8 января галерея открыта с 11:00 до 18:00, касса - до 17:00;

9-19 января - выходные дни.

Справки по тел.: +7-915-728-99-67.