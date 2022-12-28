Жительницу Тверской области осудили за убийство двухмесячной дочери

Женщина получила девять лет колонии Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом за убийство двухмесячной дочери предстала жительница Тверской области.

Преступление было совершено в мае 2022 года года в поселке Калашниково. Женщина расправилась с младенцем, потому что ее раздражал плач. Мать ударила новорожденную дочь головой о борт кроватки, а потом швырнула в колыбель. От полученных травм ребенок умер.

В судебном заседании вину в совершении преступления подсудимая признала полностью, от дачи показаний отказалась.

По информации пресс-службы Лихославльского районного суда, женщина ранее была судима, находится в разводе и имеет на иждивении еще одного ребенка, который помещен в дом ребенка.

По итогам заседания судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, и штрафом в 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд.