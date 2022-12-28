Почта в Тверской области в новогодние каникулы будет работать по особому графику

Три дня письма и посылки доставляться не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

31 декабря все отделения Почты России в Твери и области будут работать на час меньше.

1, 2 и 7 января - станут для почтальонов выходными, отделения будут закрыты.

С 3 по 6, а также 8 и 9 января почтовые отделения будут работать.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте Почты России или в мобильном приложении Почты России.

Напомним также, что с почтовыми отделениями согласован график доставки пенсий в новогодние праздники.