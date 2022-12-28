На заводе в Волгограде восстановили старенький троллейбус, который станет памятником в Твери

Троллейбус-памятник для Твери изготовили в Волгограде Фото: VK/"Электротранспорт Волгограда"/Андрей Ковалев

В Волгограде на заводе ВЭТА восстановили старенький троллейбус, который станет памятником в Твери.

Модель ЗИУ-682В, 1990 года выпуска, (бывший 4541) раньше проработала в Волгограде.

- Его восстановили для города, в котором уже несколько лет как полностью ликвидировали весь городской электротранспорт. Вот такой новогодний подарок "от нашего стола вашему столу" в память о том, что такое городской электротранспорт, - пишет паблик "Типичный Волгоград" в соцсети.

Троллейбус уже доставили в Тверь. Он будет установлен на территории бывшего депо.

Напомним, что троллейбусное движение в столице Верхневолжья было остановлено в 2020 году. 13 апреля на линию вышел последний троллейбус №2.