В Тверской области разработан план тушения лесных пожаров на 2023 год

В 2022 году в регионе зарегистрировано 47 лесных пожаров Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С начала 2023 года контроль за ходом подготовки регионов к пожароопасному сезону будет вестись Рослесхозом еженедельно. Соответствующее решение принято на итоговом заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

В Верхневолжье уже разработан Сводный план тушения лесных пожаров на территории Тверской области на 2023 год. В ближайшее время он будет проходить согласование в Департаменте лесного хозяйства по ЦФО, ФБУ "Авиалесоохрана", Рослесхозе.

Как сообщает Министерство лесного комплекса Тверской области, в 2022 году в регионе зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 42,3 га, это в 1,6 раз меньше, чем в 2021 году.