В Сандово Тверской области вблизи детской площадки установят дорожные знаки

Вблизи детской площадки установят дорожные знаки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Сандовского района установлено, что в поселке Сандово на улице Школьной в районе дома №4а, вблизи проезжей части, расположена детская площадка.

При этом на дороге отсутствуют предупреждающий знак "Дети", а также знак об ограничении скорости до 40 км/ч.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление с требованиями к муниципалитету об установке дорожных знаков.

Иск удовлетворен, исполнение находится на контроле прокуратуры.