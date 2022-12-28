Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 11:53

В Сандово Тверской области вблизи детской площадки установят дорожные знаки

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вблизи детской площадки установят дорожные знаки

Вблизи детской площадки установят дорожные знаки

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Сандовского района установлено, что в поселке Сандово на улице Школьной в районе дома №4а, вблизи проезжей части, расположена детская площадка.

При этом на дороге отсутствуют предупреждающий знак "Дети", а также знак об ограничении скорости до 40 км/ч.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление с требованиями к муниципалитету об установке дорожных знаков.

Иск удовлетворен, исполнение находится на контроле прокуратуры.