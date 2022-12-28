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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:41

Полицейский Дед Мороз поздравляет детей с Новым годом в Тверской области

Детям дарят подарки и хорошее настроение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейский Дед Мороз поздравил школьников с Новым годом Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейский Дед Мороз поздравил школьников с Новым годом Фото: УМВД России по Тверской области

В рамках Всероссийской акции МВД "Полицейский Дед Мороз" полицейские Тверской области подготовили для детей праздник.

Сотрудники Госавтоинспекции Удомельского городского округа поздравили первоклассников средней образовательной школы имени С. Ступакова с наступающим Новым годом, подарили им подарки и напомнили о правилах безопасности.

С ребятами провели профилактическую беседу по правилам дорожного движения и викторину по правилам поведения в школе.

Праздничные мероприятия будут организованы по всей области.