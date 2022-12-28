В Тверской области женщина незаконно зарегистрировала четырех человек в заброшенном доме

Четыре человека были зарегистрированы в заброшенном доме Фото: УМВД России по Тверской области

В Бежецке возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в фиктивной регистрации граждан.

Сотрудниками отделения по вопросам миграции совместно с участковым установлено, что женщина в принадлежащем ей заброшенном доме в одном из сёл Бежецкого района фиктивно зарегистрировала четверых граждан Российской Федерации. Проживать по указанному адресу они не собирались.

Также выяснилось, что частный дом не пригоден для проживания - в нём нет окон и отсутствует электричество.

Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Дознание по уголовному делу продолжается.