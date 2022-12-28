Сбыт крупной партии наркотиков пресекли полицейские в Твери

Злоумышленник задержан по подозрению в хранении наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери в районе Московского шоссе задержан по подозрению в попытке сбыта наркотика задержан 17-летний подросток.

У молодого человека оперативники обнаружили 100 полимерных свёртков с неизвестным порошком. Экспертиза подтвердила наличие наркотического средства.

По данным оперативников, фигурант планировал делать в городе тайники-"закладки". Он сознался в содеянном.

По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Он арестован.

Ведется следствие.