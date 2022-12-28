В Твери открыли обновленный памятник Воину-освободителю

Обновленный памятник. Фото: Александр ЖМУЛИН

28 декабря в микрорайоне Мигалово в Твери был открыт памятник, представляющий собой мини-копию знаменитого монумента Воину-Освободителю в Трептов парке в Берлине.

Напомним, что это обновленный памятник, который довольно долго простоял укрытый синей материей. Старый пришел в негодность и начал развалиться, поэтому его было решено обновить.

Кроме того, благоустроен сквер, в котором установлена мини-копия известнейшего монумента.

Подробнее об обновленном памятнике с комментариями скульптора и местного чиновника читайте в материале на сайте "КП"-Тверь" .