В муниципалитеты Тверской области направили новые школьные автобусы и спецтранспорт Фото: ПТО

28 декабря губернатор Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных образований Тверской области.

В 20 районов и округов региона направлено 11 школьных автобусов и 16 машин СМП. Всего за прошедшие три года автопарк тверского региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.

- Транспорт, который мы сегодня передаем, выпущен на территории нашей страны, оснащен отечественными комплектующими - это полностью российские машины. И они не уступают зарубежным аналогам, - сказал Игорь Руденя.

23-местные школьные автобусы «ГАЗ Некст» пополнят автопарк в Нелидовском, Зубцовском, Лихославльском, Вышневолоцком и Кашинском округах, а также в Калининском, Конаковском и Торжокском районах.

Автомобили СМП переданы медицинским учреждениям в Тверь, Ржевский, Осташковский, Фировский, Вышневолоцкий, Старицкий, Рамешковский, Весьегонский и Кимрский округа, Торопецкий, Торжокский, Бологовский, Бежецкий, Калязинский и Конаковский районы.

Кроме того, 10 единиц специального транспорта - пожарные автоцистерны и другую технику - получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области. В Тверь передано пять машин, в Ржев - две, по одной - в Торжок, Конаково и Бежецк.