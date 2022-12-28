Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 9:31

Спецкору "КП"-Тверь" Виктории Тушковой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность

Журналистку отметили за высокий профессионализм и объективность при освещении работы тверской полиции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спецкору Виктории Тушковой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность

Спецкору Виктории Тушковой в УМВД России по Тверской области объявили благодарность

Фото: Виктория ТУШКОВА

28 декабря, в преддверии Нового года, в УМВД России по Тверской области состоялась встреча с представителями СМИ, на которой ведомство подводило итоги года. Отдельно была отмечена работа с журналистами.

Благодарственные письма за высокий профессионализм и объективность при освещении работы тверской полиции вручал начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев.

Благодарностью была награждена специальный корреспондент газеты и сайта "Комсомольская правда" - Тверь" Виктория Тушкова.

"КП"-Тверь" поздравляет коллегу с заслуженной наградой!