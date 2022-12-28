Сотрудники УФСИН из Тверской области отправили на Донбасс партию гуманитарной помощи Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники УФСИН России по Тверской области отправили партию гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Были закуплены теплые вещи, продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, новогодние подарки для детей.

- В каждом учреждении региональной уголовно-исполнительной системы сотрудники присоединились к общему благому делу, выражая свою гражданскую позицию: не оставаться в стороне и помогать тем, кто в этом нуждается, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Всего на сегодняшний день сотрудниками УФСИН было передано свыше 2,5 тонн гуманитарного груза.