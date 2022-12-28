52-летнего жителя Тверской области осудили за неуплату алиментов

Суд вынес обвинительный вердикт по отношению к уклонисту от алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посёлке Рамешки 52-летний мужчина уклонялся от выплаты алиментов своей 15-летней дочери. За это он наказан судом.

По алиментам этот отец задолжал больше 68 тысяч рублей.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что данного мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов бывшей жене на содержание дочери. Тогда ему назначили 20 часов обязательных работ. В этот раз вердикт жестче.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему семь месяцев исправительных работ, 5% своего дохода он должен будет отдавать государству.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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