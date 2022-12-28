В Тверской области открыта еще одна модельная библиотека

В Тверской области по национальному проекту «Культура» введена новая модельная библиотека. Фото: ПТО

В Конаково на базе обновленной межпоселенческой центральной библиотеки создана еще одна в регионе модельная библиотека.

Так называют библиотеки нового образца (интеллектуальные образовательные центры, сочетающие современный дизайн и функциональность), которые с 2019 года создаются в стране в рамках нацпроекта "Культура".

- В Тверской области библиотечные традиции получают новое развитие. Цифровые технологии и внедрение современных методов работы служат увеличению числа книголюбов, - считает губернатор Игорь Руденя.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, в новой модельной библиотеке в Конаковском районе создано современное пространство - приобретено интерактивное оборудование, компьютерная и мультимедийная техника, комфортная мебель, обновлен книжный фонд.

Всего в 2022 году средства федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек, помимо Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки, получили Высоковская сельская библиотека и Удомельская центральная библиотека им. Н.А. Зворыкина.

Модельные библиотеки также действуют в городах Андреаполь, Лихославль и Вышний Волочок.