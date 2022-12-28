Опубликован график работы общественного транспорта в Тверской области в праздники

«Транспорт Верхневолжья» информирует своих пассажиров об изменении работы в новогодние праздники. Фото: ПТО

График работы автобусов в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, в Твери и области скорректирован компанией-перевозчиком «Транспорт Верхневолжья».

Сообщается, что Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня в течение всех праздничных дней.

С 9 января общественный транспорт в этих районах будет работать в привычном режиме: в будние дни – по графику рабочего дня, в выходные – по графику выходного дня.

Пригородные автобусы в Кимрском, Ржевском и Зубцовском районах 31 декабря и 1 января, а также 7 и 8 января будут ходить по графику выходного дня, а в период со 2 по 6 января – по графику рабочего дня. В Старицком районе в период нерабочих дней расписание останется без изменений.

31 декабря и 1 января, а также 7 и 8 января автобусы будут курсировать по графику выходного дня, а в период со 2 по 6 января – по графику рабочего дня.

- Просим пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок в праздничные дни, - просят транспортирам.

Если есть вопросы по графику движения общественного транспорта в регионе, звоните на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.