В Тверской области прокуратура заставила обустроить контейнерные площадки в деревне

Нарушения в деревне Анджиково выявила районная прокуратура. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В деревне Анджиково Лихославльского района не были обустроены контейнерные площадки для сбора мусора. Нарушения выявила районная прокуратура.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании органов местного самоуправления привести контейнерные площадки в соответствие нормативными требованиями.

- Заявление прокурора удовлетворено, установлен срок для их исполнения – 30 октября 2023 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.