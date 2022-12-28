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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:42

В Тверской области прокуратура заставила обустроить контейнерные площадки в деревне

Их должны оборудовать к осени 2023 года
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Нарушения в деревне Анджиково выявила районная прокуратура.

Нарушения в деревне Анджиково выявила районная прокуратура.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В деревне Анджиково Лихославльского района не были обустроены контейнерные площадки для сбора мусора. Нарушения выявила районная прокуратура.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании органов местного самоуправления привести контейнерные площадки в соответствие нормативными требованиями.

- Заявление прокурора удовлетворено, установлен срок для их исполнения – 30 октября 2023 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.