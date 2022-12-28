В Тверской области прокуратура заставила обустроить контейнерные площадки в деревне

Нарушения в деревне Анджиково выявила районная прокуратура.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В деревне Анджиково Лихославльского района не были обустроены контейнерные площадки для сбора мусора. Нарушения выявила районная прокуратура.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании органов местного самоуправления привести контейнерные площадки в соответствие нормативными требованиями.
- Заявление прокурора удовлетворено, установлен срок для их исполнения – 30 октября 2023 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.
Решение суда не вступило в законную силу.