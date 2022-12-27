Старый мост в Ржеве украсят статуи грифонов

Эскиз скульптуры грифонов у Старого моста в Ржеве Фото: VK/Роман Крылов

На встрече со студентами ржевских колледжей несколько недель назад с вопросом о собственном стартапе к главе Ржевского округа Роману Крылову обратилась студентка Ржевского технологического колледжа Дарья Загрядская.

Ребята - дипломированные специалисты по художественной обработке древесины - выразили готовность сотрудничать с Ржевским муниципальным округом. Молодые люди изготавливают станковые скульптуры, бюсты и портреты, садово-парковые скульптуры, занимаются церковной резьбой.

- Предложил ребятам поработать над проектами нескольких новых арт-объектов. Один из них Кот, которого мы могли бы разместить около нашего великого дуба, вдохновившись мотивами сказок А. С. Пушкина. Ещё одно предложение - скульптуры Грифонов, которые могли бы найти своё место у Старого моста, - написал Роман Крылов на своей странице в соцсети.

Варианты исполнения еще будут обсуждаться.