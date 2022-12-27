Депутаты Законодательного Собрания утвердили бюджет Тверской области на 2023 год

В Тверской области утвердили бюджет на 2023 год Фото: ПТО

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Решение принято на заседании областного парламента 27 декабря.

Общий объем доходов на 2023 год - 97,8 млрд. руб. (рост составит 1,2% к 2022 году), на 2024 год - 94,2 млрд. руб., на 2025 год - 95,5 млрд. руб.

Расходы заложены в сумме 103,66 млрд. руб., на 2024 год - 99,9 млрд. руб., на 2025 год - 93,1 млрд. руб.

Дефицит в 2023 году составит 5,8 млрд. руб., в 2024 году - 5,68 млрд. руб. В 2025 году бюджет планируется с профицитом в сумме 2,45 млрд. руб.

В структуре расходов областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 11 национальных проектов, общий объем которых в 2023 - 2025 годах составит 58,8 млрд. рублей, включая средства федерального бюджета в сумме 41,4 млрд. рублей.