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НовостиОбщество27 декабря 2022 18:37

В Тверской области на 103-м году ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Макарова

Соболезнования выразил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Макарова

Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Макарова

Фото: Евгений КУЦ

В Вышнем Волочке Тверской области на 103-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Николаевна Макарова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Мария Николаевна прошла достойный путь служения Отечеству. В годы Великой Отечественной войны работала в госпитале, спасая жизни наших бойцов. В мирное время трудилась на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Светлая память о Марии Николаевне Макаровой навсегда останется в истории Верхневолжья, сохранится в сердцах родных и близких людей, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Мария Николаевна родилась в 1920 году в деревне Ящины Вышневолоцкого района. После школы поступила на курсы в медицинский техникум. В первые военные годы трудилась на строительстве оборонительных рубежей в Ржеве, спасала бойцов во время Ржевской битвы, на себе выносила раненых с поля боя.

В 1943-1945 годах Мария Николаевна работала в передвижных госпиталях.

После войны работала кассиром в тресте столовых хлопчатобумажного комбината в городе Вышний Волочек.

Мария Николаевна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».