В Тверской области на 103-м году ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Макарова

Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Мария Макарова Фото: Евгений КУЦ

В Вышнем Волочке Тверской области на 103-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Николаевна Макарова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Мария Николаевна прошла достойный путь служения Отечеству. В годы Великой Отечественной войны работала в госпитале, спасая жизни наших бойцов. В мирное время трудилась на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Светлая память о Марии Николаевне Макаровой навсегда останется в истории Верхневолжья, сохранится в сердцах родных и близких людей, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Мария Николаевна родилась в 1920 году в деревне Ящины Вышневолоцкого района. После школы поступила на курсы в медицинский техникум. В первые военные годы трудилась на строительстве оборонительных рубежей в Ржеве, спасала бойцов во время Ржевской битвы, на себе выносила раненых с поля боя.

В 1943-1945 годах Мария Николаевна работала в передвижных госпиталях.

После войны работала кассиром в тресте столовых хлопчатобумажного комбината в городе Вышний Волочек.

Мария Николаевна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».