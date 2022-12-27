В Тверской области продолжается операция "Ёлочка"

В Тверской области продолжается операция елочка Фото: Минлес Тверской области

В целях предотвращения незаконной рубки елей и сосен для новогодних праздников работниками Осташковского отдела лесного хозяйства усилена работа по обеспечению охраны лесного фонда.

Сотрудники патрулируют леса, раздают агитлистовки населению. Совместно с сотрудниками полиции организованы посты по досмотру автотранспортных средств на предмет перевозки незаконно заготовленных деревьев.

В период несения дежурства на посту ГИБДД в Осташкове инспекторами совместно со специалистами Осташковского отдела лесного хозяйства досмотрено более 30 машин, в семи случаях обнаружена перевозка елей.

- При проверке документов установлено, что ели перевозились на законных основаниях, - сообщает Министерство лесного комплекса Тверской области.