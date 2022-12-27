В День спасателя Губернатор Игорь Руденя вручил госнаграды сотрудникам ГУ МЧС по Тверской области

Наград удостоены пятеро сотрудников МЧС. Фото: ПТО

27 декабря в России спасатели в России отмечают свой профессиональный праздник. В День спасателя государственные награды сотрудникам Главного управления МЧС России по Тверской области вручил губернатор Игорь Руденя.

Награды вручал губернатор. Фото: ПТО

На торжественной церемонии представителям пожарно-спасательных частей были вручены медали «За отвагу на пожаре».

Наград удостоены:

- водитель 4-й пожарно-спасательной части Иван Власов;

- пожарный 1-й пожарно-спасательной части Ярослав Королёв;

- старший пожарный 3-й пожарно-спасательной части Павел Петров;

- мастер-пожарный специального пожарно-спасательного отряда Дмитрий Регинов;

- начальник караула 2-й пожарно-спасательной части Александр Цветков.

«Спасатель – это призвание, это мужество, готовность рисковать собой ради других. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области своим опытом и личным примером вносят огромный вклад в формирование высочайших стандартов работы российских спасателей», – отметил глава региона.

Как признался Александр Цветков, он и многие его коллеги с детства мечтали связать свою жизнь с этой профессией – помогать людям и спасть жизни других.