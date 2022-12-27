Игорь Руденя исполнит новогодние пожелания ещё двух детей из Тверской области

Губернатор принял участие в региональной благотворительной акции «Ёлка желаний». Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя исполнит пожелания двух маленьких жителей Верхневолжья: шестилетней Евгении Метелицы 11-летнего Василия Щеблинова. Глава региона принял участие в региональной благотворительной акции «Ёлка желаний».

Евгения загадала кукольный домик в подарок, а Василий выразил желание побывать в роли танкиста.

- Эти скромные просьбы - побывать в роли танкиста, получить конструктор или кукольный домик и другие - несложно исполнить. А для ребят это целое событие. Такие акции должны обязательно продолжаться, чтобы как можно больше людей принимали в них участие. Дети смотрят, учатся на примере взрослых и будут расти такими же отзывчивыми, с вниманием будут относиться к мечтам и желаниям собственных детей в будущем, - сказал представителям СМИ Игорь Руденя.

Напомним, что 22 декабря глава региона также принял участие в общероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» перед началом заседания Госсовета в Кремле.

Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два - от семилетних жителей Верхневолжья Арсения и Николая. Первый хочет гитару, а второй - конструктор. Третье пожелание - от 4-летнего мальчика Алексея из Запорожской области. Малыш также загадал получить в подарок на Новый год конструктор.

Все пять желаний будут исполнены до наступления 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.