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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:33

В Твери откроют каток у ФОК имени Султана Ахмерова

Каток обещают открыть 28 декабря
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На катке будет возможность взять коньки в прокат.

На катке будет возможность взять коньки в прокат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 декабря в 17:00 в Твери откроется каток у Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова. Об этом ФОК пишет на своей страничке в соцсети.

В день открытия вход на каток будет свободный (цены на последующие дни пока не опубликованы). Время работы катка 28 декабря - с 17:00 до 21:00.

Известно, что на катке будет возможность взять коньки в прокат.

За новостями катка можно следить на страничке ФОКа имени Султана Ахмерова. А о всех развлечениях, которые ждут нас в новогодние каникулы, читайте здесь.