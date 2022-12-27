В Твери откроют каток у ФОК имени Султана Ахмерова

На катке будет возможность взять коньки в прокат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 декабря в 17:00 в Твери откроется каток у Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова. Об этом ФОК пишет на своей страничке в соцсети.

В день открытия вход на каток будет свободный (цены на последующие дни пока не опубликованы). Время работы катка 28 декабря - с 17:00 до 21:00.

Известно, что на катке будет возможность взять коньки в прокат.

За новостями катка можно следить на страничке ФОКа имени Султана Ахмерова. А о всех развлечениях, которые ждут нас в новогодние каникулы, читайте здесь.