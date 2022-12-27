Дед Мороз на волшебном паровозе прибыл в Тверь

Дед Мороз на поезде приехал в Тверь Фото: VK/Поезд Деда Мороза

27 декабря в 12:30 дня в Тверь прибыл поезд Деда Мороза. События ждали дети и взрослые, билеты раскупили заранее.

Пассажиров поезда - Деда Мороза и его волшебных помощников - встречали на железнодорожном вокзале на платформе №4.

Везде, где делает остановку праздничный поезд, посетителей вокзалов ждет бесплатная торжественная программа с участием артистов и аниматоров. Тверь не стала исключением.

Для гостей провели праздник на открытом воздухе. Также работают вагоны свободного посещения (№10 лавка и фотокупе, №11 вагон-ресторан и №12 вагон-буфет).

Во время праздника на территории железнодорожного вокзала сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Тверь усилили контроль по охране общественного порядка.

- Принятыми профилактическими мерами нарушений правопорядка не допущено, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе линейного отдела.

В Твери поезд пробыл до 18:30, а потом отправился дальше. Следующая остановка, где встретят волшебный поезд - Великие Луки. Завершится большое путешествие Деда Мороза 14 января в городе Котлас-Южный.