В ИК-9 в Тверской области потушили условный пожар в швейном цехе

Пожарная тренировка прошла в ИК-9 Фото: УФСИН России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников в исправительной колонии №9 УФСИН России по Тверской области в Нелидовском округе прошла тренировка по пожарной безопасности.

По легенде, сильное возгорание произошло в швейном цехе промышленной зоны учреждения. Огонь грозил перекинуться на соседние строения.

Возгорание ликвидировано силами личного состава подразделения ведомственной пожарной охраны ИК-9 и инициативной группы из числа осужденных, был задействован один пожарный расчет.

- Во время тренировки все службы работали слаженно, сотрудники дежурной смены организованно вывели осужденных из здания цеха, провели перекличку, обеспечили соблюдение режимных требований, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

По окончании учений осужденным напомнили правила пожарной безопасности.