Сильный снегопад ожидается в восточных районах Тверской области

Сильный снегопад ожидается в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что ночью 28 декабря в восточных районах ожидается сильный снег.

Температура воздуха -6... -1 градус. Юго-восточный ветер 5-10 м/с.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

Помните, что время осадков возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте внимательны и осторожны.