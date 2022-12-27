Минздрав Тверской области опубликовал график работы медорганизаций в период новогодних праздников

Жители смогут получить медпомощь в больницах и травмпунктах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Тверской области опубликовал график работы медорганизаций в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы, ВОПы) оказывается 1, 2, 4, 7, 8 января 2023 года - по графику выходного и праздничного дней; 31 декабря 2022 года 3, 5, 6 января 2023 года - по графику субботнего дня.

Стационары - 1, 2, 4, 7, 8 января 2023 года работают по графику выходного и праздничного дней; 31 декабря 2022 года 3, 5, 6 января 2023 года проводятся врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

Специализированные поликлиники и женские консультации, в том числе в вакцинальные кабинеты, осуществляют прием 1, 2, 4, 7, 8 января 2023 года - по графику выходного и праздничного дней; 31 декабря 2022 года 3, 5, 6 января 2023 года с 9:00 до 15:00 работают дежурные врачи (терапевты, педиатры, неврологи, хирурги, гинекологи, стоматологи) и центры выписки лекарств (при наличии) - по графику субботнего дня;

Травматологические пункты принимают пациентов круглосуточно, с 8:00 - 8:00:

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени В.В. Успенского» - 2, 4 и 6 января 2023 года;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» - 1, 5 и 8 января 2023 года, а также 3 января с 8:00 до 15:00;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» - 31 декабря 2022 года, 3 и 7 января 2023 года.

Медицинская помощь в стоматологических поликлиниках оказывается с 9:00 до 15:00:

Стоматологические поликлиники №1 и №2 работают 4, 5 января 2023 года;

Стоматологическая поликлиника № 3 и стоматологический кабинет городской клинической больницы №6 - 3, 6 января 2023 года.

Областная стоматологическая поликлиника - 4, 6 января 2023 года.

Детская стоматологическая поликлиника - 3, 6 января 2023 года.

Круглосуточная, экстренная стоматологическая помощь взрослому и детскому населению с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года осуществляется в челюстно-лицевом отделении ГКБ №1 имени В.В. Успенского (г. Тверь, С. Перовской, д. 48а).