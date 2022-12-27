В Тверской области до 300 тыс. рублей увеличен размер поддержки для многодетных семей на подключение домов к газу

На выплату субсидий для всех категорий граждан из регионального бюджета в 2023 году будет выделено более 117,4 млн рублей. Фото: Архив "КП"

В Тверской области увеличен размер соцподдержки для многодетных семей на подключение домов к газу. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 27 декабря под председательством губернатора Игоря Рудени.

Размер поддержки составит до 300 тысяч рублей. В итоге многодетные семьи смогут не только получить бесплатное подведение газа до границ домовладений, но и непосредственно в дом.

- В 2023 данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 220 многодетных семей Верхневолжья, - сообщила пресс-служба областного правительства.

- Сегодня было принято ключевое решение, которое позволит нам поддержать многодетные семьи: теперь социальная помощь на подключение домов к газу будет оказываться вне зависимости от материального положения многодетных родителей. Помощь смогут получить все семьи, которые на момент подачи заявления имеют трех и более детей, - прокомментировал решение Игорь Руденя.

Адресная соцподдержка на догазификацию в Тверской области оказывается и другим категориям граждан:

- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;

- людям, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ;

- ветеранам боевых действий, включая участников СВО;

- членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

- семьям и одиноко проживающим гражданам с невысоким доходом.

Размер субсидий для данных категорий граждан составит до 100 тыс. рублей.

На выплату субсидий для всех категорий граждан из регионального бюджета в 2023 году будет выделено более 117,4 млн рублей.